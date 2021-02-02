Судове засідання за участю Сергія Пархоменка (Серьоги) та його колишньої дружини Поліни Ололо відбулось 2 лютого. Згідно з рішенням, діти пари продовжать жити з чоловіком.

Джерело: "Обозреватель", інстаграм Поліни Ололо

Сімейні міжусобиці Серьоги та Поліни тривають близько року. Попри намагання жінки забрати у виконавця дітей, наразі вони житимуть з ним до винесення рішення по суті.

До слова Серьога вперше зустрівся з ексдружиною в суді: репер плутався у свідченнях

Діти Серьоги залишаються жити з ним

Як повідомляють у виданні, згідно з рішенням Київського апеляційного суду від 2 лютого неповнолітні сини Марк і Платон залишаються жити з батьком. Поліна Ололо начебто не надала необхідних доказів і суд відмовив, щоб сини Марк і Платон проживали з нею. Представники судового процесу нібито взяли до уваги до уваги слова вихователя хлопчиків Філіпа.

"За дивним збігом обставин, суд не відправив повістки нашим свідкам і забув повідомити нас про виклик Пархоменко і няні Філіпа в суд, чим позбавив нас можливості підготувати свої питання. Сергій Пархоменко плутався в свідченнях, сором'язливо ховаючи очі, коли не зміг згадати навіть адреси, де він нібито проживає разом з дітьми в Харкові", – розповіла Поліна у своєму інстаграм-профілі.



Серьога на судовому засіданні 2 лютого у дивному образі / Скріншот з інстаграм-сторіс Ололо

Жінка також поділилась, що Серьога у суді стверджував, що Поліна бачиться з дітьми та говорить по телефону, щоправда, зараз зустрічається з ними рідше, оскільки пандемія. Ололо зауважила, що все це суцільна брехня і воно продовжує боротись за своїх дітей. Наступне і судове засідання відбудеться 23 березня. Серьога жодних рішень суду не коментує.

Що відомо про розбірки між Серього та ексдружиною?

Варто нагадати, що у березні 2020 року Поліна Ололо звинуватила Серьогу у викраденні дітей. Також він начебто заборонив їй спілкуватись з дітьми та переховував від матері. З того часу Поліна бачила одного із синів лише раз. Сам Серьога все заперечував та відмовлявся коментувати заяви дружини. Нещодавно шокуючими свідченнями про брата поділилась і сестра Серьоги Альона. За її словами, вона відчувала жорстоке ставлення до себе ще з самого дитинства.