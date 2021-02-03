Украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк перед началом проекта "Супермодель по-украински" переживала депрессию. Но ей удалось победить ее из-за звонка неизвестного.

Источник: "Предметка" на Новом канале

31-летний украинский фэшн-фотограф и эксперт модельного реалити-шоу Соня Плакидюк рассказала, как она попала на проект "Супермодель по-украински".

Смотрите также Дети Сереги и Полины Ололо останутся жить с рэпером: решение суда

Соня Плакидюк поборола депрессию

Звезда призналась, что перед проектом она прошла непростой путь. В фотографа началась депрессия и она месяц не могла ее побороть.

Я была в депрессии и сделала ошибку, которую больше никогда не совершала: мне было так плохо, что я на все забила. Это был единственный месяц в моей жизни, когда не отвечала на звонки ни от кого. Я оказалась на дне отчаяния,

– рассказала Соня Плакидюк.

Эксперт добавила, что тогда она пыталась избежать любых контактов как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми. Но однажды в такси ей позвонил незнакомый номер. Соня Плакидюк отметила, что определенная сила заставила ее ответить на звонок.

"Я ехала в такси, мне настойчиво звонил незнакомый номер. Я и от знакомых-то трубку не брала, а от незнакомых так подавно. Но почему-то ответила. Именно тогда меня и пригласили на тракты (пробы для телеведущих, – Showbiz). Камеры творят со мной чудеса: несмотря на депрессию, на трактах я была веселой и живой", – рассказала Соня Плакидюк.

Интервью с Соней Плакидюк: смотрите видео "Предметки" онлайн