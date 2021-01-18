Відчуваю себе вільно: Соня Плакидюк зважилася на відверте зізнання про особисте життя
Fashion-фотограф і експерт модельного реаліті "Нового каналу" Соня Плакидюк розповіла, чи зустрічається з кимось після розставання з Річардом Горном.
Шанувальників цікавить абсолютно все про fashion-фотографа і експерта модельного реаліті Нового каналу: від секретів її стилю до роботи з українськими зірками. Не залишається без уваги і особисте життя Соні.
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І поки усі гадають, що там у жінки на особистому фронті після розставання з Річардом Горном, вона сама у всьому відверто зізналася.
Я не дуже люблю ванільні формулювання про вільні серця – відразу проситься на язик уїдливе "вільна каса". Зараз нарешті відчуваю себе спокійно і поки зовсім вільно. І щиро не розумію, чому всі так хвилюються, що "жінка простоює (Сміється),
– зазначила ведуча "Нового каналу" в інтерв'ю журналу "Теленеделя".
Соня Плакидюк і Річард Горн / Фото з соцмереж
Що відомо про стосунки Плакидюк і Горна?У 2014 році на знімальному майданчику "Супермоделі по-українськи" Соня познайомилася з хореографом і художником Річардом Горном. Через деякий час робочі стосунки переросли в щось більше. А вже в 2017-му пара оголосила про заручини. Щоправда, весілля кохані так і не зіграли – недавно Соня зізналася, що розлучилася з Річардом. Причину розриву ні fashion-фотограф, ні її колишній наречений не уточнюють.
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