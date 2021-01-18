Fashion-фотограф і експерт модельного реаліті "Нового каналу" Соня Плакидюк розповіла, чи зустрічається з кимось після розставання з Річардом Горном.

Шанувальників цікавить абсолютно все про fashion-фотографа і експерта модельного реаліті Нового каналу: від секретів її стилю до роботи з українськими зірками. Не залишається без уваги і особисте життя Соні.

До слова Віка з "НеАнгелів" закрутила новий роман: перше фото з бойфрендом

І поки усі гадають, що там у жінки на особистому фронті після розставання з Річардом Горном, вона сама у всьому відверто зізналася.

Я не дуже люблю ванільні формулювання про вільні серця – відразу проситься на язик уїдливе "вільна каса". Зараз нарешті відчуваю себе спокійно і поки зовсім вільно. І щиро не розумію, чому всі так хвилюються, що "жінка простоює (Сміється),

– зазначила ведуча "Нового каналу" в інтерв'ю журналу "Теленеделя".



Соня Плакидюк і Річард Горн / Фото з соцмереж