Чувствую себя свободно: Соня Плакидюк решилась на откровенное признание о личной жизни
Fashion-фотограф и эксперт модельного реалити "Нового канала" Соня Плакидюк рассказала, встречается ли с кем-то после расставания с Ричардом Горном.
Поклонников интересует абсолютно все о fashion-фотографе и эксперте модельного реалити Нового канала: от секретов ее стиля до работы с украинскими звездами. Не остается без внимания и личная жизнь Сони.
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И пока все гадают, что там у женщины на личном фронте после расставания с Ричардом Горном, она сама во всем честно призналась.
Я не очень люблю ванильные формулировки про свободные сердца – сразу просится на язык язвительное "Свободная касса". Сейчас наконец чувствую себя спокойно и пока совсем свободно. И искренне не понимаю, почему все так волнуются ,что "женщина простаивает" (смеется),
- отметила ведущая "Нового канала" в интервью журналу "Теленеделя".
Соня Плакидюк и Ричард Горн / Фото из соцсетей
Что известно об отношениях Плакидюк и Горна?
В 2014 году на съемочной площадке "Супермодели по-украински" Соня познакомилась с хореографом и художником Ричардом Горном. Через некоторое время рабочие отношения переросли в нечто большее. А уже в 2017-м пара объявила о помолвке. Правда, свадьбу возлюбленные так и не сыграли – недавно Соня призналась, что рассталась с Ричардом. Причину разрыва ни fashion-фотограф, ни ее бывший жених не уточняют.
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