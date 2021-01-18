Fashion-фотограф и эксперт модельного реалити "Нового канала" Соня Плакидюк рассказала, встречается ли с кем-то после расставания с Ричардом Горном.

Поклонников интересует абсолютно все о fashion-фотографе и эксперте модельного реалити Нового канала: от секретов ее стиля до работы с украинскими звездами. Не остается без внимания и личная жизнь Сони.

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И пока все гадают, что там у женщины на личном фронте после расставания с Ричардом Горном, она сама во всем честно призналась.

Я не очень люблю ванильные формулировки про свободные сердца – сразу просится на язык язвительное "Свободная касса". Сейчас наконец чувствую себя спокойно и пока совсем свободно. И искренне не понимаю, почему все так волнуются ,что "женщина простаивает" (смеется),

- отметила ведущая "Нового канала" в интервью журналу "Теленеделя".



Соня Плакидюк и Ричард Горн / Фото из соцсетей