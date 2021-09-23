Батько Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) помер за декілька місяців до її весілля. Звісно, що після непоправної втрати дівчина навіть не думала про святкування. Софія мріяла, щоб саме тато вів її до вівтаря і після його смерті відмовилася одягати весільну сукню.

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Sonya Kay про смерть батька

Співачка лише розписалася з коханим Олегом Петровим, але все заплановане святкування скасувала. Дівчина була у тривалій депресії.

Просто треба було бути поруч із нею. Бути підтримкою, опорою для Соні та її мами,

– сказав чоловік виконавиці.

Пів року Олег жив з Софією та її мамою у Чернівцях. Також на зв'язку були інші родичі, які постійно дзвонили, приїжджали, допомагали відволіктися.



Sonya Kay з чоловіком і мамою / Фото з інстаграму співачки

Хвороба матері Sonya Kay

Навесні 2021 року мама Sonya Kay Лідія Михайлівна захворіла на коронавірус. Самопочуття жінки було вкрай поганим.

Рік тому помер тато. Я не могла втрати ще й маму. Тоді думала, що ж таке відбувається в моєму житті,

– поділилася зірка.

Тоді Софія не відходила від найріднішої. Вона готувала для мами їжу, знаходила ліки, які вкрай важко дістати. Дівчина постійно підбадьорювала її й мама одужала.



Sonya Kay з мамою / Фото з інстаграму співачки

"Ми приготували для неї невеличкий сюрприз. Коли вона приїхала додому, побачила кульки, квіти. Мама розчулилась, розплакалася", – розповіла Соня.

Sonya Kay зізналася, що рік взагалі не слухала музику. Навіть були думки про те, щоб піти з шоу-бізнесу. Однак вона опанувала себе і вирішила продовжити шлях, якому вже віддала не один рік свого життя.