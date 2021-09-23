Отец Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) умер за несколько месяцев до ее свадьбы. Конечно, после невосполнимой утраты девушка даже не думала о праздновании. София мечтала, чтобы отец вел ее к алтарю и после его смерти отказалась надевать свадебное платье.

Читайте также Я очень скучаю, – Настя Каменских расплакалась, вспомнив о покойном отце

Sonya Kay о смерти отца

Певица лишь расписалась с любимым Олегом Петровым, но все запланированное празднование отменила. Девушка была в длительной депрессии.

Просто надо было быть рядом с ней. Быть поддержкой, опорой для Сони и ее мамы,

– сказал муж исполнительнице.

Полгода Олег жил с Софией и ее мамой в Черновцах. Также на связи были другие родственники, которые постоянно звонили, приезжали, помогали отвлечься.



Sonya Kay с мужем и мамой / Фото из инстаграма певицы

Болезнь матери Sonya Kay

Весной 2021 года мама Sonya Kay Лидия Михайловна заболела коронавирусом. Самочувствие женщины было крайне плохим.

Год назад умер папа. Я не могла потерять еще и маму. Тогда думала, что же такое происходит в моей жизни,

– поделилась звезда.

Тогда София не отходила от самой родной. Она готовила для мамы еду, находила лекарства, которые крайне трудно достать. Девушка постоянно подбадривала ее, и мама выздоровела.



Sonya Kay с мамой / Фото из инстаграма певицы

"Мы приготовили для нее небольшой сюрприз. Когда она приехала домой, увидела шарики, цветы. Мама расчувствовалась, расплакалась", – рассказала Соня.

Sonya Kay призналась, что год вообще не слушала музыку. Даже были мысли о том, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Однако она овладела собой и решила продолжить путь, которому уже отдала не один год своей жизни.