Племінниця Софії Ротару Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) у річницю з дня одруження з коханим поділилася з фанатами новими сімейними знімками та вкотре зізналася чоловікові у коханні.

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Нові фото з весілля Sonya Kay

Знаменитість оприлюднила нові кадри на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася з прихильниками найемоційнішими моментами одного з найважливіших днів у житті. Зокрема показала сам розпис. Софія безмежно щаслива, що змогла знайти того чоловіка, з яким поєднала своє життя.

Сьогодні рік нашій сім'ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора і мій найкращий друг! Люблю тебе безмежно!

– написала Sonya Kay в публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях закохану пару засипають компліментами. До привітань долучилася й ведуча Соломія Вітвіцька: "З річницею! І нехай далі буде ще цікавіше!". Прихильники виконавиці також залишають багато приємних слів і привітань: