Племянница Софии Ротару Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) в годовщину со дня бракосочетания с любимым поделилась с фанатами новыми семейными снимками и в очередной раз призналась мужу в любви.
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Новые фото со свадьбы Sonya Kay
Знаменитость обнародовала новые кадры на личной странице в инстаграме. Она поделилась с поклонниками самыми эмоциональными моментами одного из самых важных дней в жизни. В частности показала саму роспись. София безгранично счастлива, что смогла найти того мужчину, с которым соединила свою жизнь.
Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя безгранично!
– написала Sonya Kay в публикации.
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В комментариях влюбленную пару засыпают комплиментами. К поздравлениям присоединилась и ведущая Соломия Витвицкая: "С годовщиной! И пусть дальше будет еще интереснее!". Поклонники исполнительницы также оставляют много приятных слов и поздравлений:
- "Такие красивые и счастливые! Поздравляем вас!"
- "С днем рождения семьи! Всего вам наилучшего!"
- "С годовщиной свадьбы!"
- "Поздравляю! Берегите друг друга! Желаю вам огромного семейного счастья!"
- "Поздравляю! Желаю счастья и безграничной любви!"