Телеведуча завжди демонструє бездоганний смак в одязі й бездоганно виглядає в кадрі. На особистій сторінці в інстаграмі вона полюбляє ділитися світлинами, де постає у красивому вбранні.

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Вишукані образи Соломії Вітвіцької

Спершу Соломія позувала у класичному костюмі ніжного лавандового кольору. Вбрання складалося з широких штанів і піджака, під який ведуча одягнула білу майку. Талію вона підкреслила за допомогою пояса в тон костюма. З взуття обрала туфлі-човники на високих підборах, які гармонійно поєдналися з одягом.

Волосся Вітвіцька вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах.



Соломія Вітвіцька у лавандовому костюмі / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

На ще одному фото знаменитість позувала в широких штанах чорного кольору та сорочці з довгими рукавами кольору хакі. Знову ж таки образ довершив ремінь, проте цього разу чорний. Поєднала такий одяг з туфлями-човниками чорного кольору на підборах.

Волосся Соломія вклала рівно та зібрала у хвіст ззаду. На її обличчі сяяв повсякденний макіяж.



Соломія Вітвіцька в сорочці кольору хакі / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Ще один образ, який не залишився поза увагою публіки – червоні штани з високою посадкою та чорними ґудзиками й елегантна біла блузка зі спокусливим декольте. Такий одяг доповнили чорні туфлі-човники на підборах.

Волосся Вітвіцької, як завжди, було ідеально вкладене, а на її обличчі був макіяж з насиченою помадою на губах.



Соломія Вітвіцька в червоних штанах / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької