Знаменитості активно поширюють фото з відпочинку. Чимало відомих людей полетіли закордон, але є й ті, хто для літньої відпустки обрав Україну. Серед них Соломія Вітвіцька.

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Ведуча з друзями відпочиває в туристичній Одесі. Там зараз досить спекотно, тому красуня має можливість продемонструвати різні літні образи.

Літній look Соломії Вітвіцької

Під час прогулянки узбережжям Соломія босоніж постала перед об'єктивом у легкій чорній сукні довжини нижче колін. Вбрання мало короткі рукави, в зоні декольте прикрашене білим мереживом, оголило плечі знаменитості й застібалося на ґудзики.

Вітвіцька доповнила пляжний образ аксесуарами – великим солом'яним капелюхом, довгим ланцюжком і сонцезахисними окулярами з білою оправою. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий блискучий макіяж з коричневою помадою на губах.

А море, море, море… Всім нам дуже треба, як сонце і небо,

– написала ведуча під фото.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Звісно, що понад 230-тисячна аудиторія підписників ведучої не залишили її допис без уваги. Прихильники не втомлюються висловлювати Соломії компліменти.