Знаменитости активно распространяют фото с отдыха. Немало известных людей полетели заграницу, но есть и те, кто для летнего отпуска выбрал Украину. Среди них Соломия Витвицкая.
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Ведущая с друзьями отдыхает в туристической Одессе. Там сейчас довольно жарко, поэтому красавица имеет возможность продемонстрировать различные летние образы.
Летний look Соломии Витвицкой
Во время прогулки по побережью Соломия босиком предстала перед объективом в легком черном платье длины ниже колен. Наряда имел короткие рукава, в зоне декольте украшено белым кружевом, обнажил плечи знаменитости и застегивался на пуговицы.
Витвицкая дополнила пляжный образ аксессуарами – большой соломенной шляпой, длинной цепочкой и солнцезащитными очками с белой оправой. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий блестящий макияж с коричневой помадой на губах.
А море, море, море... Всем нам очень нужно, как солнце и небо,
– написала ведущая под фото.
Для просмотра фото листайте вправо:
Естественно, что более 230-тысячная аудитория подписчиков ведущей не оставила ее сообщение без внимания. Поклонники не устают высказывать Соломии комплименты.
- "Красавица!"
- "Невероятная, солнечная, с огромным количеством положительных эмоций, которые ощущаются на расстоянии!"
- "Соля, вы красавица!"
- "Соломия, вы супер!"