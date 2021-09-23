Чезаре РіччоніСоломію Крушельницьку визнали найвидатнішою співачкою світу. Свого часу вона увійшла у п'ятірку найзнаменитіших співаків і була серед них єдиною жінкою. Про творчість та особисте життя легендарної виконавиці – читайте далі у матеріалі Showbiz 24.

Цікаво Про концерт на "Олімпійському", гастролі й перші гроші двійнят: інтерв'ю з Катериною Бужинською

Творчість Соломії Крушельницької

Майбутня світова зірка народилася у 1872 році у селі Білявці на Тернопільщині. Співати Соломія почала з ранніх років. Спершу навчалася в Тернопільській школі товариства "Приятелі музики". Згодом продовжила навчання в Тернопільській класичній гімназії.

Перший публічний виступ виконавиці відбувся у 1883 році під час Шевченківського вечора у Тернополі. Тоді Крушельницька вийшла на сцену у складі хору "Руська бесіда".

Дебют Соломії, як сольної співачки, відбувся у 1892 році під час навчання у Львівській консерваторії Галицького музичного товариства. Вона виконала головну партію в ораторії Генделя "Месія". А наступного року співачка дебютувала в опері. Зіграла роль Леонори в опері Доніцетті "Фаворитка" на сцені Театру Скарбека.



Соломія Крушельницька / Фото з відкритих джерел

Після консерваторії Соломію запрошували у Львівську оперу, однак вона відмовила і вирішила продовжити навчання в Італії. Вже через рік артистка повернулася до Львова з гастролями.

Світову славу Крушельницька здобула наприкінці 1890-их років. Вона виконувала головні партії у таких операх, як "Аїда", "Фауст", "Кармен", "Мадам Батерфляй" та інших. Виступала на сценах Італії, Росії, Іспанії, Австрії, Польщі, Єгипту, Аргентини, Чилі.





Соломія Крушельницька / Фото з відкритих джерел

Саме після виконання ролі Чіо-Чіо-сан Соломію почали називати "Мадам Батерфляй". У 1904 році опера провалилася в міланському "Ла Скала". Пуччіні був у розпачі, однак Крушельницька феєрично виконала головну партію у повторній прем'єрі.

За час своєї творчості зірка неодноразово бувала на Батьківщині. Вона виступала в різних містах і тішила земляків приголомшливими постановками.

У розпалі слави Соломія прийняла рішення покинути оперну сцену. Востаннє вона виступила у 1920 році на сцені Неапольського театру в операх "Лорелея" і "Лоенгрін". Після цього присвятила себе камерній музиці.

Кар'єра Соломії Крушельницької: дивіться відео онлайн

Особисте життя співачки

За серце співачки боролися чимало чоловіків. Вона була не лише талановитою, а й дуже красивою. Однак більшість спроб побудувати стосунки закінчувалися невдачами. Це змінилося на початку 20 століття.

Обранцем всесвітньо відомої зірки став відомий італійський адвокат, мер міста Віареджо Чезаре Річчоні. Вони одружилися у 1910 році в Буенос-Айресі. Закохані мешкали на віллі у місті чоловіка. Щасливий шлюб тривав 26 років, однак дітей у подружжя не було. У 1936 році коханий Крушельницької помер. Вже після повернення до Львова Соломія зізналася рідним, що Чезаре був єдиним чоловіком, якого вона кохала.



Соломія Крушельницька та Чезаре Річчоні / Фото з відкритих джерел