Чезаре Риччоне Соломию Крушельницкую признал самой выдающейся певицей мира. В свое время она вошла в пятерку самых знаменитых певцов и была среди них единственной женщиной. О творчестве и личной жизни легендарной исполнительницы – читайте далее в материале Showbiz 24.

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Творчество Соломии Крушельницкой

Будущая мировая звезда родилась в 1872 году в селе Белявинцы на Тернопольщине. Петь Соломия начала с ранних лет. Сначала училась в Тернопольской школе общества "Друзья музыки". Впоследствии продолжила обучение в Тернопольской классической гимназии.

Первое публичное выступление исполнительницы состоялось в 1883 году во время Шевченковского вечера в Тернополе. Тогда Крушельницкая вышла на сцену в составе хора "Русская беседа".

Дебют Соломии, как сольной певицы, состоялся в 1892 году во время учебы во Львовской консерватории Галицкого музыкального общества. Она исполнила главную партию в оратории Генделя "Мессия". А в следующем году певица дебютировала в опере. Сыграла роль Леоноры в опере Доницетти "Фаворитка" на сцене Театра Скарбека.



Соломия Крушельницкая / Фото из открытых источников

После консерватории Соломию приглашали во Львовскую оперу, однако она отказала и решила продолжить обучение в Италии. Уже через год артистка вернулась во Львов с гастролями.

Мировую славу Крушельницкая получила в конце 1890-ых годов. Она исполняла главные партии в таких операх, как "Аида", "Фауст", "Кармен", "Мадам Баттерфляй" и других. Выступала на сценах Италии, России, Испании, Австрии, Польши, Египта, Аргентины, Чили.



Соломия Крушельницкая / Фото из открытых источников

Именно после исполнения роли Чио-Чио-сан Соломию начали называть "Мадам Баттерфляй". В 1904 году опера провалилась в миланском "Ла Скала". Пуччини был в отчаянии, однако Крушельницкая феерично исполнила главную партию в повторной премьере.

За время своего творчества звезда неоднократно бывала на Родине. Она выступала в разных городах и радовала земляков потрясающими постановками.

В разгаре славы Соломия приняла решение покинуть оперную сцену. В последний раз она выступила в 1920 году на сцене Неапольского театра в операх "Лорелея" и "Лоэнгрин". После этого посвятила себя камерной музыке.

Карьера Соломии Крушельницкой: смотрите видео онлайн

Личная жизнь певицы

За сердце певицы боролись немало мужчин. Она была не только талантливой, но и очень красивой. Однако большинство попыток построить отношения заканчивались неудачами. Это изменилось в начале 20 века.

Избранником всемирно известной звезды стал известный итальянский адвокат, мэр города Виареджо Чезаре Риччоне. Они поженились в 1910 году в Буэнос-Айресе. Влюбленные жили на вилле в городе мужчины. Счастливый брак длился 26 лет, однако детей у супругов не было. В 1936 году возлюбленный Крушельницкой умер. Уже после возвращения во Львов Соломия призналась родным, что Чезаре был единственным мужчиной, которого она любила.



Соломия Крушельницкая и Чезаре Риччоне / Фото из открытых источников