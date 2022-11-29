У солістки відомого гурту через генератор загинула близька людина

Солістка інді-рок-гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна нагадала фанам, як користуватися генераторами, якими зараз обставлена вся країна. Усе тому, що через нехтування базовими правилами загинула близька їй людина.

Українська вокалістка та авторка пісень Даніела Заюшкіна з гурту Vivienne Mort порушила важливу тему побутового характеру. Вона зробила це після того, як від випарів генераторів втратила близьку людину. Хто з небайдужих їй людей отруївся чадним газом, співачка не розсекретила.

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У солістки Vivienne Mort загинула близька людина

За останні дні я дізналася про чимало випадків отруєння чадним газом під час використання генератора вдома. В одному селі дві сім'ї заснули і не прокинулися, тому що не знали або не дотримувалися правил безпеки при використанні генератора. Також з цієї причини загинула близька мені людина,

– шокувала Даніела Заюшкіна.

Саме тому фронтвумен Vivienne Mort розмістила у своєму фейсбуці основні правила використання бензинового, дизельного або інверторного генератора.

Перше і головне: генератор має знаходитися на відкритому повітрі. Випари генератора – це отруйний для людей чадний газ, надихавшись якого, можна непомітно і швидко померти, не зрозумівши, що сталося.

Генератор має знаходитися мінімум за 6 метрів від вікон. Тобто! Не можна використовувати його на балконі, тільки якщо ваш балкон не виступає на шість метрів від оселі. Генератор не має стояти у вас під вікном і на балконі.

Заправляти генератор потрібно виключно на відкритому повітрі.

Бензин або дизель потрібно зберігати подалі від генератора – це може викликати пожежу.

Сам генератор під час роботи не повинен торкатися стін, інших речей – це може викликати пожежу.

Головні правила безпеки під час використання генераторів та газових пальників запам'ятовуйте за лінком . Не нехтуйте інструкціями з експлуатації та дбайте про своє життя і здоров'я.

Нагадаємо, одна з трагедій через генератор сталася в селі Бобриця Бучанського району. Там чоловік, щоб освітлити, запустив його просто в приміщенні, отруївся чадним газом і помер. Його дружину госпіталізували. Тоді як у Гостомелі отруїлася ціла родина – 72-річна бабуся, дві її онуки 12 та 6 років та їхній 48-річний батько.

Натомість у Балаклії сім'я хотіла зігріти квартиру газовою плитою, але витяжка була засмічена та не працювала. Жінку, чоловіка та двох їхній доньок знайшла мертвими родичка. Причиною їх смерті теж стало отруєння чадним газом.