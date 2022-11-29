Украинская вокалистка и авторка песен Даниэла Заюшкина из группы Vivienne Mort подняла важную тему бытового характера. Она сделала это после того, как от испарений генераторов потеряла близкого человека. Кто из неравнодушных ей людей отравился угарным газом, певица не рассекретила.

Важно Евгений Клопотенко назвал свои заведения, где можно бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты

У солистки Vivienne Mort погиб близкий человек

За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора. Также по этой причине погиб близкий мне человек,

– шокировала Даниэла Заюшкина.

Именно поэтому фронтвумэн Vivienne Mort разместила в своем фейсбуке основные правила использования бензинового, дизельного или инверторного генератора.

Первое и главное: генератор должен находиться на открытом воздухе. Испарения генератора – это ядовитый для людей угарный газ, надышавшись которым, можно незаметно и быстро умереть, не поняв, что произошло.

Генератор должен находиться минимум в 6 метрах от окон. То есть! Нельзя использовать его на балконе, только если ваш балкон не выступает в шести метрах от дома. Генератор не должен стоять у вас под окном и на балконе.

Заправлять генератор нужно только на открытом воздухе.

Бензин или дизель следует хранить подальше от генератора – это может вызвать пожар.

Сам генератор при работе не должен касаться стен, других вещей – это может вызвать пожар.