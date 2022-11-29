Українська вокалістка та авторка пісень Даніела Заюшкіна з гурту Vivienne Mort порушила важливу тему побутового характеру. Вона зробила це після того, як від випарів генераторів втратила близьку людину. Хто з небайдужих їй людей отруївся чадним газом, співачка не розсекретила.

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У солістки Vivienne Mort загинула близька людина

За останні дні я дізналася про чимало випадків отруєння чадним газом під час використання генератора вдома. В одному селі дві сім'ї заснули і не прокинулися, тому що не знали або не дотримувалися правил безпеки при використанні генератора. Також з цієї причини загинула близька мені людина,

– шокувала Даніела Заюшкіна.

Саме тому фронтвумен Vivienne Mort розмістила у своєму фейсбуці основні правила використання бензинового, дизельного або інверторного генератора.

Перше і головне: генератор має знаходитися на відкритому повітрі. Випари генератора – це отруйний для людей чадний газ, надихавшись якого, можна непомітно і швидко померти, не зрозумівши, що сталося.

Генератор має знаходитися мінімум за 6 метрів від вікон. Тобто! Не можна використовувати його на балконі, тільки якщо ваш балкон не виступає на шість метрів від оселі. Генератор не має стояти у вас під вікном і на балконі.

Заправляти генератор потрібно виключно на відкритому повітрі.

Бензин або дизель потрібно зберігати подалі від генератора – це може викликати пожежу.

Сам генератор під час роботи не повинен торкатися стін, інших речей – це може викликати пожежу.