Солістка гурту KAZKA вперше розповіла, що перебуває у нових стосунках

Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналась, що знову закохана. Вона розповіла, що закрутила стосунки з хлопцем, який не належить до світу шоу-бізнесу.

Лише нещодавно солістка відомого українського гурту KAZKA розповідала, що має проблеми у стосунках з хлопцями. Однак тепер стало відомо, що Олександра Заріцька закрутила новий роман.

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Олександра Заріцька про нові стосунки

Виконавиця розповіла, що знову закохалась. Вона зауважила, що її бойфренд – не представник індустрії шоу-бізнесу.

Я зараз зустрічаюся з хлопцем. Він не з шоу-бізнесу. У мене такий мрійливо-закоханий настрій. Тому, хто знає, що буде,

– зізналась співачка.

Від інших деталей поки що Олександра Заріцька утрималась.



Лідерка гурту KAZKA – знову закохана / Фото з інстаграму гурту

Особисте життя лідерки гурту KAZKA