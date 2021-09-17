Солістка гурту KAZKA вперше розповіла, що перебуває у нових стосунках
Джерело:"Зірковий шлях"
Лідерка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналась, що знову закохана. Вона розповіла, що закрутила стосунки з хлопцем, який не належить до світу шоу-бізнесу.
Лише нещодавно солістка відомого українського гурту KAZKA розповідала, що має проблеми у стосунках з хлопцями. Однак тепер стало відомо, що Олександра Заріцька закрутила новий роман.
Читайте також Андре Тан зізнався, чи готовий до нових стосунків після розлучення
Олександра Заріцька про нові стосунки
Виконавиця розповіла, що знову закохалась. Вона зауважила, що її бойфренд – не представник індустрії шоу-бізнесу.
Я зараз зустрічаюся з хлопцем. Він не з шоу-бізнесу. У мене такий мрійливо-закоханий настрій. Тому, хто знає, що буде,
– зізналась співачка.
Від інших деталей поки що Олександра Заріцька утрималась.
Лідерка гурту KAZKA – знову закохана / Фото з інстаграму гурту
Особисте життя лідерки гурту KAZKA
- У підлітковому віці Олександра Заріцька закохалась вперше, однак це почуття було нерозділеним. Тоді вона навчалась у Харківському університеті.
- Коли дівчина переїхала до Одеси, то почала зустрічатися з хлопцем з Донецьку. За словами артистки, його характер був дуже складним. Попри всі намагання Олександри врятувати стосунки, пара розійшлась.
- Вже після створення гурту KAZKA Олександру Заріцьку та Микиту Будаша довгий час підозрювали у стосунках. Наприкінці вересня 2019 року на сторінці гурту з'явилось романтичне фото, яке підігріло чутки про романтичні відносини.
- Цього самого року співачка зізналась, що закрутила роман з іноземцем. З ним вона познайомилась на музичному фестивалі. Пара разом вирушила у подорож до Італії, але через кілька місяців Олександра завершила стосунки з бойфрендом.