Солістка гурту KAZKA показала фігуру після схуднення на 20 кілограмів: фото в купальнику

За час участі у проєкті "Танці з зірками" лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька схуднула на 20 кілограмів! Тож зірка вирішила продемонструвати фігуру шанувальникам.

Солістка відомого гурту KAZKA після завершення танцювального проєкту і презентації нового синглу відправилась на відпочинок у теплі краї. Зірка поділилась ефектним фото з відпустки.

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Лідерка гурту KAZKA показала фігуру

В інстаграм-сторіз Олександра Заріцька опублікувала відвертий знімок. Вона позувала на тлі бурхливих хвиль океану. Артистка одягнула білосніжний купальник-боді з вирізом на плечах, що підкреслював її фігуру.

Морський образ співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами й світлою атласною хусткою з принтом, яку зав'язала на голові.

Олександра розпустила волосся й вклала його пишними хвилями. Також дівчина засвітила великі татуювання на стегні та руці.



Олександра Заріцька / Фото з інстаграм-сторіз

Як Заріцькій вдалося скинути 20 кілограмів