Солістка гурту KAZKA показала фігуру після схуднення на 20 кілограмів: фото в купальнику
Джерело:інстаграм KAZKA
За час участі у проєкті "Танці з зірками" лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька схуднула на 20 кілограмів! Тож зірка вирішила продемонструвати фігуру шанувальникам.
Солістка відомого гурту KAZKA після завершення танцювального проєкту і презентації нового синглу відправилась на відпочинок у теплі краї. Зірка поділилась ефектним фото з відпустки.
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Лідерка гурту KAZKA показала фігуру
В інстаграм-сторіз Олександра Заріцька опублікувала відвертий знімок. Вона позувала на тлі бурхливих хвиль океану. Артистка одягнула білосніжний купальник-боді з вирізом на плечах, що підкреслював її фігуру.
Морський образ співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами й світлою атласною хусткою з принтом, яку зав'язала на голові.
Олександра розпустила волосся й вклала його пишними хвилями. Також дівчина засвітила великі татуювання на стегні та руці.
Олександра Заріцька / Фото з інстаграм-сторіз
Як Заріцькій вдалося скинути 20 кілограмів
- Співачка розповідала, що для неї розробили велику програму для того, щоб худнути стрімко. Водночас раціон та фізичні навантаження не мали шкодити здоров'ю.
- Причиною ж схуднення частково стали "Танці з зірками" – щоб покращувати рухи й щоб партнеру Юрі було легше робити підтримки.
- Олександра Заріцька почала дотримуватися обмежень влітку. Окрім танців вона плавала, бігала. Щодо їжі, то зірка обмежила себе у шкідливих стравах: борошняних й смажених.