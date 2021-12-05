Солистка известной группы KAZKA после завершения танцевального проекта и презентации нового сингла отправилась на отдых в тёплые края. Звезда поделилась эффектным фото из отпуска.
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Вокалистка группы KAZKA показала фигуру
В инстаграм-сторис Александра Зарицкая опубликовала откровенный снимок. Она позировала на фоне бурных волн океана. Артистка надела белый купальник-боди с вырезом на плечах, что подчеркивало ее фигуру.
Морской образ певица дополнила стильными солнцезащитными очками и светлым атласным платком с принтом, который завязала на голове.
Александра распустила волосы и уложила их пышными волнами. Также девушка засветила большие татуировки на бедре и руке.
Александра Зарицкая / Фото с инстаграм-сторис
Как Зарицкой удалось сбросить 20 килограммов
- Певица рассказывала, что для нее разработали обширную программу для того, чтобы худеть бістрее. В то же время рацион и физические нагрузки не должны были вредить здоровью.
- Причиной похудения частично стали "Танцы со звездами" – чтобы улучшать движения и чтобы партнеру Юре было легче оказывать поддержку.
- Александра Зарицкая начала соблюдать ограничения летом. Кроме танцев, она плавала, бегала. Что касается еды, то звезда ограничила себя во вредных блюдах: мучных и жареных.