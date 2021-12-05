Солистка известной группы KAZKA после завершения танцевального проекта и презентации нового сингла отправилась на отдых в тёплые края. Звезда поделилась эффектным фото из отпуска.

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Вокалистка группы KAZKA показала фигуру

В инстаграм-сторис Александра Зарицкая опубликовала откровенный снимок. Она позировала на фоне бурных волн океана. Артистка надела белый купальник-боди с вырезом на плечах, что подчеркивало ее фигуру.

Морской образ певица дополнила стильными солнцезащитными очками и светлым атласным платком с принтом, который завязала на голове.

Александра распустила волосы и уложила их пышными волнами. Также девушка засветила большие татуировки на бедре и руке.

Александра Зарицкая / Фото с инстаграм-сторис

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