Прем'єра нового відеокліпу відбулась 25 листопада на ютуб-каналі артистки ROXOLANA. Як повідомили у пресслужбі, автором слів стала співачка, яка написала на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка, а режисером кліпу – Мітті Місюра. Композиція є частиною проєкту Ukraine Is, який ROXOLANA присвятила поєднанню української поезії та сучасної музики.

Слухайте також "Аналогів проєкту немає в жодній країні світу": гурт KAZKA випустив третій альбом SVIT

Згідно з сюжетом, Олександра Заріцька та Роксолана Сирота допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів, які зрадили їх з іншими дівчатами. ROXOLANA виконує "божевільний" танок, потім розправляючись із нареченим своєї подруги, водночас як Заріцька безжально розпилює навпіл автівку з чоловіком, який зраджує її товаришку. Що цікаво, для нового кліпу Олександра перевтілилась у запальну білявку.

ROXOLANA і KAZKA – Не своя: дивитись відео онлайн

"Я вважаю, дівчата мають не змагатися, а підтримувати одна одну. Я рада, що Саші сподобалась ця ідея і вона погодилась на усі наші експерименти. Також мені приємно, що пісню вже активно слухають на музичних платформах і у такий спосіб слухачі по-новому відкривають для себе поезію Михайля Семенка", – прокоментувала вихід кліпу ROXOLANA.



ROXOLANA у кліпі "Не своя" / Фото пресслужби артистки

Натомість Заріцька додає, що на зйомках кліпу "Не своя" вони добряче повеселилися. Також їй неабияк сподобався образ, в якому вона знялась.

"До цього я ніколи не перетворювалась на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди,

– зазначає зірка гурту KAZKA.



Олександра Заріцька стала білявкою у кліпі "Не своя" / Фото пресслужби