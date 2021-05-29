Солістка Go_A прокоментувала чутки про роман з італійцем Даміано Давидом

Катерина Павленко, яка є солісткою колективу Go_A, що представляв Україну на Євробаченні-2021, прокоментувала чутки про стосунки з італійцем Даміано Давидом. Дівчина зазначила, що їхній зв'язок схожий на той, що є між братом і сестрою.

Обговорення навколо Євробачення-2021 та його учасників досі не вщухають. Солістці українського гурту Go_A приписують роман з італійським виконавцем, переможцем конкурсу Даміано Давида.

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Катерина вирішила відповісти на запитання прихильників щодо ймовірного роману з солістом колективу Måneskin. Вона зробила це в прямому ефірі в інстаграмі.

Катерина Павленко про стосунки з Даміано Давидом

Вокалістка зазначила, що жодних романтичних стосунків між нею та Даміано немає.

Мені здається, що ми більше схожі на брата і сестру. А загалом, то він дуже класний і харизматичний хлопець,

– сказала Катерина.

Також вона відповіла на запитання щодо творчої співпраці з Måneskin. Павленко зазначила, що вони вже готові до колаборації, проте є багато юридичних моментів, які необхідно владнати: співпраця лейблів, до яких входять гурти, життя в різних країнах тощо.

Додамо, італійські видання повідомляють про те, що соліст Måneskin – Даміано Давида вже понад 4 роки зустрічається з моделлю Джорджією Солері. Пара не публікує в мережі спільні фото та не розповідає про особисте життя.