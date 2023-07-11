Соліст знаменитого акапельного гурту Pentatonix Скотт Хоїнг одружився з партнером. Його обранцем став модель Марк Маніо. Пара зіграла гучне весілля кілька днів тому.

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Лідер Pentatonix одружився

Церемонія одруження пари відбулося у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. На святкування запросили рідних і друзів.

Я відчуваю, що весь наш життєвий досвід і наші вибори, злети й падіння привели нас один до одного, і це той момент, коли люди, яких ми любимо найбільше, бачать, як ми робимо справді важливий крок,

– розповів Скотт Хоїнг для People.

Весілля чоловіків було оформлено у світлих, молочних та білосніжних кольорах. Скотт та Марк обрали білі костюми й сорочки.

Родзинкою церемонії стали сюрпризи від Скотта Хоїнга вже під час святкування у закладі. Спершу чоловік заспівав романтичну пісню Four, яку створив після заручин. Пізніше співак станцював енергійний танець для свого коханого – це яскраве відео стало вірусним у мережі та збирає безліч коментарів з привітаннями та захватом.

Зауважимо, Марк та Скотт познайомилися 2017 році на святкуванні дня народження їхнього спільного друга. Тоді вони одразу звернули увагу один та одного та багато спілкувалися всю ніч. З того часу пара не розлучається. Як поділився артист, навіть попри 6 років стосунків вони все ще перебувають у фазі "першого медового місяця".