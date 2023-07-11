Солист знаменитой акапельной группы Pentatonix Скотт Хоинг женился со своим партнером. Его избранником стала модель Марк Манио. Пара сыграла громкую свадьбу несколько дней назад.

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Лидер Pentatonix женился

Церемония бракосочетания пары состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На празднование пригласили родных и друзей.

Я чувствую, что весь наш жизненный опыт и наши выборы, взлеты и падения привели нас друг к другу, и это тот момент, когда люди, которых мы любим больше всего, видят, как мы делаем действительно важный шаг,

– рассказал Скотт Хоинг People.

Свадьба мужчин была оформлена в светлых, молочных и белых цветах. Скотт и Марк выбрали белые костюмы и рубашки.

Изюминкой церемонии стали сюрпризы от Скотта Хоинга уже во время празднования в заведении. Сначала мужчина спел романтическую песню Four, которую создал после помолвки. Позже певец станцевал энергичный танец для своего любимого – это яркое видео стало вирусным в сети и собирает множество комментариев с приветствиями и восторгом.

Заметим, Марк и Скотт познакомились в 2017 году на праздновании дня рождения их общего друга. Тогда они сразу обратили внимание друг на друга и много общались всю ночь. С тех пор пара не разводится. Как поделился артист, даже несмотря на 6 лет отношений, они все еще находятся в фазе "первого медового месяца".