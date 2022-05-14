Соліст Måneskin травмувався перед виступом у фіналі Євробачення-2022

14 травня 2022 , 14:30
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Джерело:

інстаграм Даміано Давида

Переможці Євробачення-2021 гурт Måneskin мають виступити у фіналі цьогорічного конкурсу, який відбудеться у суботу, 14 травня. Перед важливою подією соліст колективу Даміано Давид повідомив, що травмував ногу.

Зараз музикант пересувається з допомогою тростини. Чи побачимо Måneskin у фіналі Євробачення-2022 – дізнавайтеся далі. 

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Соліст Måneskin травмував ногу

На виступ запальних італійських рокерів чекає весь світ. Хоча Даміано травмував ногу, зараз пересувається з тростиною, але запевнив, що виступ Måneskin на сцені Євробачення-2022 обов'язково відбудеться. 

Ми запалимо сцену в будь-якому випадку. Не турбуйтеся про мене. Люблю всіх,
– написав Даміано в сторіз.


Соліст Måneskin травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіз Даміано Давида


Соліст Måneskin травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіз Даміано Давида

Måneskin підтримують Україну

Автор: Христина Кобак