Соліст Imagine Dragons зі сцени звернувся до українців: "Ця пісня для України"

Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну. Популярний гурт Imagine Dragons виступив на фестивалі в Польщі, де зараз живуть багато українців. Соліст колективу зі сцени звернувся до нашого народу зі словами підтримки.

Соліст гурту Ден Рейнольдс вже не вперше демонструє підтримку українському народові. Під час виступу на фестивалі Opener в польському місті Гдиня артист зізнався, що почувається безпорадним, оскільки може допомагати Україні лише словами.

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Однак Рейнольдс своєю промовою вкотре нагадав про жахіття в Україні, які трапляються щодня. Російські ракети та снаряди вбивають не лише військових, а й десятки мирних жителів, які просто прагнули жити в Україні, будували плани на майбутнє, виховували дітей. Все це було повсякденним життям, поки в Україну не прийшла російська армія.

Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти помирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадно,

– сказав Ден зі сцени.

Рейнольдс зізнався, що читав чуттєві листи, які йому надсилали українці, він точно знає, що шанувальники з України ходять на концерти Imagine Dragons. Музикант виконав чуттєву композицію Forever Young, яку присвятив Україні.

Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України,

– сказав Ден.

Звернення соліста Imagine Dragons до українців: дивіться відео онлайн