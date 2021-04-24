Американський співак Нік Картер оголосив радісну новину на особистій сторінці. Він не назвав стать чи ім'я новонародженої дитини, але зізнався, що пологи були дуже важкими.
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Нік Картер став батьком втретє
Так, 37-річна дружина музиканта Лорен Кітт мала ускладнення. Але згодом їй стало краще.
Ми з гордістю повідомляємо, що наша дитина народилася! Батьки дуже добре знають, що іноді не все йде за планом. У нас були невеликі складнощі, але після першої ночі все стало трохи краще,
– повідомив Нік Картер.
Артист також опублікував фото, де зображений у медичному халаті в палаті лікарні. Ймовірно, він дуже хвилювався через складні пологи. "Так, я вірянин. Я прошу Бога дати нам сил, щоб захистити маму і малюка", – написав соліст Backstreet Boys під фото.
У коментарі виданню ET Нік Картер повідомив, що цього дня важко було кожному, але з малюком все добре. Поки що подружжя перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів.
Шлюб Ніка Картера та Лорен Кітт
- Після кількох романів, зокрема зі світською левицею Періс Гілтон, соліст Backstreet Boys знайшов своє кохання. Він одружився з фітнес-експерткою та актрисою Лорен Кітт 12 квітня 2014 року.
- Через 2 роки в родині сталося поповнення – у пари народився син Одрі Рейн Картер.
- У жовтні 2019 року на світ з'явилася донечка, яку назвали Сірша. Про третю вагітність Лорен Кітт дізналась, будучи на 5 місяці.