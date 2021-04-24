Американський співак Нік Картер оголосив радісну новину на особистій сторінці. Він не назвав стать чи ім'я новонародженої дитини, але зізнався, що пологи були дуже важкими.

До слова Вагітна "Диво-жінка" Галь Гадот розсекретила стать майбутньої дитини

Нік Картер став батьком втретє

Так, 37-річна дружина музиканта Лорен Кітт мала ускладнення. Але згодом їй стало краще.

Ми з гордістю повідомляємо, що наша дитина народилася! Батьки дуже добре знають, що іноді не все йде за планом. У нас були невеликі складнощі, але після першої ночі все стало трохи краще,

– повідомив Нік Картер.

Артист також опублікував фото, де зображений у медичному халаті в палаті лікарні. Ймовірно, він дуже хвилювався через складні пологи. "Так, я вірянин. Я прошу Бога дати нам сил, щоб захистити маму і малюка", – написав соліст Backstreet Boys під фото.

У коментарі виданню ET Нік Картер повідомив, що цього дня важко було кожному, але з малюком все добре. Поки що подружжя перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів.

Шлюб Ніка Картера та Лорен Кітт