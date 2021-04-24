Американский певец Ник Картер объявил радостную новость на личной странице. Он не назвал пол или имя новорожденного ребенка, но признался, что роды были очень тяжелыми.

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Ник Картер стал отцом в третий раз

Так, 37-летняя жена музыканта Лорен Китт имела осложнения. Но со временем ей стало лучше.

Мы с гордостью сообщаем, что наш ребенок родился! Родители очень хорошо знают, что иногда не все идет по плану. У нас были небольшие сложности, но после первой ночи все стало немного лучше,

– сообщил Ник Картер.

Артист также опубликовал фото, где запечатлен в медицинском халате в палате больницы. Вероятно, он очень волновался из-за сложных родов. "Да, я верующий. Я прошу Бога дать нам сил, чтобы защитить маму и малыша", – написал солист Backstreet Boys под фото.

В комментарии изданию ET Ник Картер сообщил, что в этот день тяжело было каждому, но с малышом все хорошо. Пока супруги находятся в больнице под наблюдением специалистов.

Брак Ника Картера и Лорен Китт