Востаннє Дмитро публікував допис зі зруйнованої Харківщини майже місяць тому, 1 травня. Тому багато шанувальників почали турбуватись, чи з журналістом все гаразд. Для цього Дмитро 27 травня опублікував окреме фото у стильному піджаку з сорочкою та в окулярах, сидячи в автомобілі.

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Дмитро Комаров опублікував фото з "мирного" міста / Фото з інстаграму журналіста

Також він написав великий допис, де пояснив свою позицію стосовно інстаграму та інших соціальних мереж.

"Тебе не було давно в соцмережах", – це питання, скажу м'яко, мене задовбало. Помер, вбили, і таке інше. Увага: тому, що "довго" не було в соцмережах. А що таке довго? А як часто я маю писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей пост, але по дорозі на зустріч знову запитали, чи живий, тому що немає в соцмережах", – каже Комаров.

Якщо хтось переживає – я зобов'язаний повідомити: ось сьогоднішня фотка. Працюю. Сьогодні у піджаку. Вчора у камуфляжі. А завтра буде завтра. Друзі, соцмережі – це віртуальний світ. Там легко жити у вигаданій реальності. Але війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається виглядати таким, яким не є,

– заявив Комаров.

Журналіст каже, що міг би опублікувати одну з тисяч фоток, зроблених на передовій – в окопах, під градами, на танку, але люди так би й не дізнались, що він зараз у місті. Він також міг би й не публікувати фото у піджаку, бо знає, що його б за це засудили у такий час. Але "йому пофіг", адже у нього є життя, в якому є чіткі пріоритети: "І соцмережі там не в першій і навіть не в другій десятці, це інструмент журналіста для спілкування з аудиторією, коли є потреба".

Проте він переконаний, що соцмережі у руках хороших людей справді допомагають – аби зібрати кошти на волонтерку чи допомогти на інформаційному фронті.

Жити у реальному світі, а не соцмережах. Соцмережі, дозуючи, використовуватиму як джерело інформації. Цінувати свою сім'ю та країну. Ось за що можна дати життя. За сім'ю та Україну. Все інше – другорядне,

– підсумував Комаров.