Український телеведучий та мандрівник відвідав містечка й села на Київщині, звільнені нашими Збройними Силами. Він попередив українців про масове замінування території.

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Дмитро Комаров радить бути уважними

Мандрівник повідомив правила поведінки на територіях, де були росіяни. За його словами, війська ворога замінували дуже багато місць.

Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброя, машини. Навіть трупи. Сьогодні спецзагін патрульної поліції розмінували будинок, до якого завтра повертаються діти. Уважний сусід зайшов у хату і помітив гранату, місцева побачила поліцію і попросила допомогти,

– розповів Комаров.

Ведучий поділився, що найпростіше мінування – це граната Ф-1 – її він показав на фото: "У нашому випадку росіяни придавили кришкою підвалу спусковий важіль на гранаті до сходів і накинули зверху стару ганчірку. Навіть знаючи від місцевих, що будинок заміновано, помітно не одразу. Замасковано просто, але добре. Чека висмикнута. Достатньо було зачепити ногою кришку підвалу або почати зачиняти. Або зачепити ногою ганчірку, йдучи сходами. І через 3-4 секунди... Розліт уламків 200 метрів".



Дмитро Комаров показав найпростішу міну / Фото з інстаграму мандрівника

Смертельну пастку знайшли, тож господарі з дітьми змогли спокійно повернутися додому. Дмитро Комаров наголосив, що кожному слід бути гранично уважним.

Основні правила поведінки такі:

Заходити до будинку тільки після перевірки фахівцями.

Дивитись під ноги, контролювати кожен крок.

Пам'ятати, що розтяжки бувають не тільки лише на рівні ніг, та й на рівні грудей.

Бути обережним у темних приміщеннях, на траві.

Не відчиняти наосліп двері, вікна.

Не вистачати руками сумнівні предмети.

Не чіпати техніку, яку залишили окупанти.

Слідкувати за дітьми, яким цікаво все підняти й помацати.

Не гуляти у парках та лісах поблизу зони бойових дій до офіційної інформації про розмінування.

Ходити тільки стежками.

Мандрівник закликав українців берегти себе. Найкраще повертатися додому вже після того, як про це повідомить влада. Наприклад, зараз на Київщині рятувальники все ще розбирають завали й не рекомендують їхати до своїх помешкань.