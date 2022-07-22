"Зрада і сором": Софія Стужук прорекламувала російських блогерів на п'ятому місяці війни

Поки в країні триває війна, блогерка-мовчунка Софія Стужук рекламує російських блогерів. Українські інфлюенсери обурились такою поведінкою "колеги".

Блогерка Софія Стужук, яка ще до війни називала себе росіянкою, обрала мовчазну позицію. Та навіть після моторошних обстрілів її країни інстаграм-зірка не соромиться підтримувати ринок країни-терориста, повідомляє 24 канал.

До слова Премія YUNA втрапила у скандал: одна з переможниць виступала в росії після 2014 року

Софія Стужук рекламувала російських блогерів

Днями блогерка виставила в мережі розіграш й запропонувала за подарунки підписатися на інших інфлюенсерів. Та серед них – безліч росіян, зокрема й такі, що підтримують свою країну-агресорку та знімають цинічні відео в тимчасово окупованому Криму.

Українські блогери не змовчали

Українські інфлюенсери, серед яких Саша Бо, Наталі Литвин і Тетяна Самбурська – відреагували на цинічні вчинки своєї колеги. Вони обурені цим і гукають за СБУ.

Наталі Литвин повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась".

повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась". Саша Бо запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором".

запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором". Тетяна Самбурська також закликала фанів підписувати петицію, щоб позбавити блогерку громадянства.

Як блогери відреагували на рекламу Стужук / Фото з інстаграм-сторіз та телеграму

Що казала Софія Стужук про війну