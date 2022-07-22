"Зрада і сором": Софія Стужук прорекламувала російських блогерів на п'ятому місяці війни
Поки в країні триває війна, блогерка-мовчунка Софія Стужук рекламує російських блогерів. Українські інфлюенсери обурились такою поведінкою "колеги".
Блогерка Софія Стужук, яка ще до війни називала себе росіянкою, обрала мовчазну позицію. Та навіть після моторошних обстрілів її країни інстаграм-зірка не соромиться підтримувати ринок країни-терориста, повідомляє 24 канал.
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Софія Стужук рекламувала російських блогерів
Днями блогерка виставила в мережі розіграш й запропонувала за подарунки підписатися на інших інфлюенсерів. Та серед них – безліч росіян, зокрема й такі, що підтримують свою країну-агресорку та знімають цинічні відео в тимчасово окупованому Криму.
Українські блогери не змовчали
Українські інфлюенсери, серед яких Саша Бо, Наталі Литвин і Тетяна Самбурська – відреагували на цинічні вчинки своєї колеги. Вони обурені цим і гукають за СБУ.
- Наталі Литвин повідомила, що 90% зі списку блогерів, на яких пропонує підписатись Стужук – підтримують війну. Вона додала: "Нормальний контент, Соню? Якщо мені видалять сторінку, будете знати, що я намагалась".
- Саша Бо запропонувала позбавити Стужук громадянства. "Сиджу і дивлюсь, з якого боку готується постанова про позбавлення громадянства Стужук. Зашквар. Зрада. Сором".
- Тетяна Самбурська також закликала фанів підписувати петицію, щоб позбавити блогерку громадянства.
Як блогери відреагували на рекламу Стужук / Фото з інстаграм-сторіз та телеграму
Що казала Софія Стужук про війну
- Блогерка разом з трьома дітьми переїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Вона зізналась, що була морально знищена, але зараз повертається до життя: "Я не обирала мовчання ніколи в житті, в цій ситуації, ніколи не виберу. Особливо, коли справа стосується того, що для мене важливо. А мені важливо життя. Моє, моїх рідних і близьких. Життя людей, які створюють ту країну, яку я люблю".
- Блогерка додала, що зараз "весь світ кричить і просить зупинитися", але все продовжується, бо "десь там так за нас вирішили". Вона абстрактними фразами підкреслила, що всім потрібен мир.
- Водночас Софія Стужук не стала називати речі своїми іменами – Росію агресором, не закликала російських військових зупинитися, а своїх підписників звідти – виходити на мітинги.