Софі Тернер подала заяву до суду з проханням повернути їй доньок. Схоже, що розлучення зірок стає все більш скандальним, хоча раніше їх вважали найгармонійнішою парою у Голлівуді.

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Виявляється, експодружжя мало домовленість – у разі чого, їхні діти житимуть у Великій Британії.

Але, за словами Софі Тернер, музикант забрав доньок і їхні паспорти та не віддає малечу зірковій мамі.



Софі Тернер з чоловіком та дітьми / Фото з соцмереж

Реакція Джо Джонаса

Представники артиста звинуватили Софі Тернер в брехні. Вони розповіли Daily Mail, що доньки зірок останні три місяці перебували під опікою Джонаса за згодою двох сторін, а тепер вони живуть з акторкою.

Вони вважають, що Софі хоче назавжди вивезти дітей до Великої Британії, аби там пройти процес розлучення.

Це прикра суперечка через шлюб, який добіг кінця. Коли використовуються такі формулювання, як "викрадення", це в кращому випадку вводить в оману, а в гіршому – серйозне порушення правової системи. Діти не були викрадені,

– запевнили представники співака.

У команді Джо Джонаса також прокоментували інформацію, нібито Софі Тернер дізналася про розлучення зі ЗМІ. Представник музиканта спростував ці слова акторки, запевнивши, що вони обговорили ці плани.

"Після кількох розмов з дружиною Джо ініціював процес розірвання шлюбу у Флориді. Софі знала, що Джо збирається подати на розлучення", – додали там.

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