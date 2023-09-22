Софи Тернер подала заявление в суд с просьбой вернуть ей дочерей. Похоже, что развод звезд становится все более скандальным, хотя раньше их считали самой гармоничной парой в Голливуде.

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Оказывается, экс-супруги имели договоренность – в случае чего их дети будут жить в Великобритании.

Но, по словам Софи Тернер, музыкант увез дочерей и их паспорта и не отдает малышей звездной маме.



Софи Тернер с мужем и детьми / Фото из соцсетей

Реакция Джо Джонаса

Представители артиста обвинили Софи Тернер во лжи. Они рассказали Daily Mail, что дочери звезд последние три месяца находились на попечении Джонаса с согласия двух сторон, а теперь они живут с актрисой.

Они считают, что Софи хочет навсегда вывезти детей в Великобританию, чтобы там пройти процесс развода.

Это досадный спор из-за брака, который подошел к концу. Когда используются такие формулировки, как "похищение", это в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем – серьезное нарушение правовой системы. Дети не были похищены,

– заверили представители певца.

В команде Джо Джонаса также прокомментировали информацию, что Софи Тернер узнала о разводе со СМИ. Представитель музыканта опроверг эти слова актрисы, заверив, что они обсудили эти планы.

"После нескольких разговоров с супругой Джо инициировал процесс расторжения брака во Флориде. Софи знала, что Джо собирается подать на развод", – добавили там.

Что известно о браке звездной пары