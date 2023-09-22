Софи Тернер подала заявление в суд с просьбой вернуть ей дочерей. Похоже, что развод звезд становится все более скандальным, хотя раньше их считали самой гармоничной парой в Голливуде.
Интересно Звезда "Игры престолов" Софи Тернер расстается с Джо Джонасом после 4 лет брака, – СМИ
Оказывается, экс-супруги имели договоренность – в случае чего их дети будут жить в Великобритании.
Но, по словам Софи Тернер, музыкант увез дочерей и их паспорта и не отдает малышей звездной маме.
Софи Тернер с мужем и детьми / Фото из соцсетей
Реакция Джо Джонаса
Представители артиста обвинили Софи Тернер во лжи. Они рассказали Daily Mail, что дочери звезд последние три месяца находились на попечении Джонаса с согласия двух сторон, а теперь они живут с актрисой.
Они считают, что Софи хочет навсегда вывезти детей в Великобританию, чтобы там пройти процесс развода.
Это досадный спор из-за брака, который подошел к концу. Когда используются такие формулировки, как "похищение", это в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем – серьезное нарушение правовой системы. Дети не были похищены,
– заверили представители певца.
В команде Джо Джонаса также прокомментировали информацию, что Софи Тернер узнала о разводе со СМИ. Представитель музыканта опроверг эти слова актрисы, заверив, что они обсудили эти планы.
"После нескольких разговоров с супругой Джо инициировал процесс расторжения брака во Флориде. Софи знала, что Джо собирается подать на развод", – добавили там.
Что известно о браке звездной пары
- Софи и Джо закрутили роман в 2016 году, когда начали переписываться в соцсетях. Их знакомству способствовали общие друзья.
- В следующем году это переросло в любовь, поэтому пара обручилась. В 2019 году Софи и Джо сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, а затем еще раз поженились на романтической церемонии во Франции.
- Софи Тернер и Джо Джонас воспитывают двоих детей – 3-летнюю дочь Виллу и годовалую дочь, имя которой пара скрывает.