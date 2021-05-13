Це огидно, – Софі Тернер обурилась поведінкою папараці, які фотографують її доньку

Відома британська акторка й зірка "Гри престолів" Софі Тернер опублікувала відеозвернення до папараці. Зірка пояснила, що не хоче, аби її з донькою без дозволу фотографували.

Софі Тернер та її чоловік Джо Джонас близько 8 місяців тому стали батьками вперше. У подружжя народилась донечка Вілла. Зіркові батьки не розповідають про крихітку та зовсім не показують її у мережі. Побачити сім'ю можна тільки в об'єктивах папараці.

До слова Бойфренд Меган Фокс пояснив, чому носить амулет з кров'ю коханої

Софі Тернер пояснила, чому не показує доньку

Британська акторка оприлюднила відео в блозі, де звернулась до папараці. Вона наголосила, що виступає проти того, щоб її чи доньку Віллу фотографували без дозволу.

"Вчора деяким папараці вдалося сфотографувати мене і мою дочку. Я хочу сказати, що причина, через яку я не публікую фотографії дочки, будучи впевненою в тому, що ми можемо уникнути папараці за всяку ціну, полягає в тому, що я явно не хочу, щоб ці фотографії були опубліковані. Вона моя дочка, і вона не просила, щоб її фотографували", – підкреслила Софі Тернер.

Зірка зізналась, що іноді їй буває лячно уникати журналістів, а робити їм знімки без дозволу – неправильно.

Це дуже моторошно, що дорослі чоловіки фотографують дітей без дозволу. Я відчуваю огиду і прошу всіх перестати ходити за нами по п'ятах і намагатися сфотографувати нашу дочку й особливо друкувати ці знімки. Це просто огидно, я не давала вам свій дозвіл,

– заявила Софі.

Зауважимо, що навіть ім'я донечки Софі Тернер та Джо Джонас офіційно не оголошували – про це стало відомо від інсайдерів. Подружжя активно публікує свої спільні фото, однак крихітку вони хочуть оберігати від публічності.

За інформацією видання, зіркова пара роздумує про другу дитину. Додамо, що на початку травня Софі і Джо відсвяткували 2 річницю весілля.