Зірки Софі Тернер та Джо Джонас відсвяткували своє перше весілля у тісному колі друзів, серед яких був брат Джо – Нік та його дружина Пріянка Чопра. На знімках можна побачити, що після веселої та пристрасної церемонії одруження у Лас-Вегасі вони багато фотографувались біля атракціонів та влаштували вечірку біля басейну.

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"З другою річницею весілля у Лас-Вегасі, мій великий шматок чоловічого м'яса", – дивакувато підписала знімки Софі Тернер.

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Реакція підписників

Зірок вже встигли привітати у коментарях їхні колеги-знаменитості та побажали якнайбільше міцних років шлюбу:

Ешлі Грем: "Люблю цю енергію від другої річниці! І люблю вас, рідні";

"Люблю цю енергію від другої річниці! І люблю вас, рідні"; Гейлі Бібер: "Усе на світі";

"Усе на світі"; "Іконічна" ніч;

"О Боже мій! Щасливої річниці!";

"Епічно";

"Це виглядає так весело! Щасливої річниці".

Що відомо про стосунки Софі Тернер та Джо Джонаса?

Пара почала зустрічатись ще у листопаді 2016 року. Тоді журналісти помітили перший спільний вихід музиканта-ловеласа Джо Джонаса та акторки Софі Тернер на MTV EMA. Інсайдери стверджували, що закохані не відходили один від одного та демонстрували ніжність на публіці. Однак самі знаменитості відмовлялись коментувати роман. Згодом мережа почала рясніти романтичними фото Софі та Джо, а 2 травня 2019 року стало відомо про їхнє весілля.

Згодом пара зіграла розкішне весілля у Франції – воно відбулось 1 липня 2019 року і тривало 2 дні. Для події Софі Тернер пошили весільну сукню від Louis Vuitton, а саме свято відбулось у середньовічному замку. У лютому 2020 року стало відомо, що Софі Тернер вагітна первістком. Наприкінці липня вона народила дівчинку.