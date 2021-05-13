Американський репер Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) дав інтерв'ю Еллен Дедженерес у її шоу, яке, до слова, скоро закриють. У ньому він нарешті розкрив таємницю свого амулета.

Варто прочитати Еллен Дедженерес закриває своє ток-шоу після 19 сезонів, – ЗМІ

Чому Колсон Бейкер носить амулет з кров'ю

Музикант пояснив, що Меган Фокс вирушала в іншу країну на зйомки. Оскільки Колсон Бейкер не мав закордонного паспорта, то боявся, що не зможе побачитися з коханою.

"Вона збиралася виїхати з міста на зйомки фільму. І це було новим в наших відносинах. А у мене навіть не було закордонного паспорта. Загалом, вона збиралася в Болгарію", – сказав артист. Він додав, що тоді Меган Фокс вирішила подарувати йому свою кров.

Я взагалі-то трохи злякався. "Ти поїдеш, і я не зможу тебе відвідати", – сказав я. Деякі люди дають своєму партнерові хустку або щось на зразок того. А вона мені дала свою ДНК,

– зізнався Колсон Бейкер.



Амулет з кров'ю Меган Фокс / Фото з інстаграму Колсона Бейкера

Інтерв'ю з Колсоном Бейкером: відео

Роман Меган Фокс і Колсона Бейкера

Музикант та акторка познайомились на зйомках фільму. Колсон розповідав, що для нього це було кохання з першого погляду.

Спершу зірки приховували роман, але згодом Меган оприлюднила перше фото з коханим.

Через деякий час Меган Фокс з'явилась на червоній доріжці з Колсоном Бейкером.

Преса також повідомляла про те, що пара живе разом.



Меган Фокс і Колсон Бейкер / Фото з інстаграму артиста