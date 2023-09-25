Чекає тривалий шлях реабілітації, – знамениту Софі Лорен госпіталізували для екстреної операції

Днями зі знаменитою італійською співачкою та актрисою Софі Лорен трапився нещасний інцидент. Через це зірка зараз перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів.

Виявилось, що жінка впала і поламала стегнову кістку. Їй екстрено зробили операцію і тепер її чекає тривалий шлях реабілітації. Проте лікарі дають оптимістичні прогнози.

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Софі Лорен потрапила в лікарню

Це трапилось в неділю, 24 вересня, після того, як знаменитість впала у ванній у своєму будинку, що у Швейцарії. У Лорен виявили декілька переломів, найважчим з яких є перелом стегнової кістки. Зараз знаменитість отримує медичну допомогу під пильним наглядом команди лікарів. Примітно, що сини актриси, Карло та Едоардо, залишаються поруч з мамою в цей важкий час.

Лікарі дають оптимістичний, але обережний прогноз щодо результату операції та одужання Лорен. На неї чекає тривалий шлях реабілітації,

– зазначило джерело з близького оточення актриси.

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