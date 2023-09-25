Чекає тривалий шлях реабілітації, – знамениту Софі Лорен госпіталізували для екстреної операції
Джерело:The Hollywood Reporter
Днями зі знаменитою італійською співачкою та актрисою Софі Лорен трапився нещасний інцидент. Через це зірка зараз перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів.
Виявилось, що жінка впала і поламала стегнову кістку. Їй екстрено зробили операцію і тепер її чекає тривалий шлях реабілітації. Проте лікарі дають оптимістичні прогнози.
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Софі Лорен потрапила в лікарню
Це трапилось в неділю, 24 вересня, після того, як знаменитість впала у ванній у своєму будинку, що у Швейцарії. У Лорен виявили декілька переломів, найважчим з яких є перелом стегнової кістки. Зараз знаменитість отримує медичну допомогу під пильним наглядом команди лікарів. Примітно, що сини актриси, Карло та Едоардо, залишаються поруч з мамою в цей важкий час.
Лікарі дають оптимістичний, але обережний прогноз щодо результату операції та одужання Лорен. На неї чекає тривалий шлях реабілітації,
– зазначило джерело з близького оточення актриси.
Світові зірки, які мають проблеми зі здоров'ям
- Відома канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше зізналась, що хвора на рак молочної залози. У 2018 році після планового візиту до мамолога їй діагностували онкологію. Модель зізналась, що їй довелося перенести подвійну мастектомію (видалення обох грудей – цю операцію роблять, щоб уникнути рецидиву).
- Популярний актор Арнольд Шварценеггер поставив на паузу свої тренування й заняття спортом. Це сталось після того, як зірку госпіталізували після травми. Чоловік сильно пошкодив ліктьовий нерв. Серйозна травма потягла за собою хірургічне втручання. Втім, операція пройшла успішно і без ускладнень. Зараз знаменитість почувається добре, він носить на правій руці захисну пов'язку. Поки що Арнольду Шварценеггеру не можна вдаватися до складних фізичних навантажень.
- Адель виступила у Лас-Вегасі. Втім, під час концерту їй стало погано, через що вона змушена була взяти перерву і піти за лаштунки. Там команда співачки знайшла її без свідомості просто на підлозі. Як виявилось, це трапилось через радикуліт, на який виконавиця страждає вже тривалий час