Сергій Бабкін з дружиною і трьома дітьми зупинився в елітному 4-зірковому готелі в Туреччині, де активно проводить час. Поки артист на березі забавляв наймолодшого сина Єлисея, його красуня-дружина Сніжана займалася сапсерфінгом.

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Для ранкових активностей акторка обрала суцільний купальник чорного кольору з дуже високими розрізами, які занадто оголили апетитні стегна. Так, Сніжана Бабкіна засвітила масивне татуювання на правій нозі.

Пляжний образ знаменитість довершила чорною кепкою з великим козирком, яка чудово захищала від сонця. Перед камерою вона не соромилася відвертих поз і сміливо хизувалася принадами.

Неймовірний ранок! Відбулося наше знайомство з сапсерфінгом! Це любов з першого помаху весла,

– зізналася Сніжана Бабкіна.

Сніжана Бабкіна в купальнику з розрізами / Фото з інстаграму акторки

Сніжана Бабкіна в купальнику з розрізами / Фото з інстаграму акторки