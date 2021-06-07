Сергей Бабкин с женой и тремя детьми остановился в элитном 4-звездочном отеле в Турции, где активно проводит время. Пока артист на берегу забавлял самого младшего сына Елисея, его красавица-жена Снежана занималась сапсерфингом.

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Для утренних активностей актриса выбрала сплошной купальник черного цвета с очень высокими разрезами, которые слишком оголили аппетитные бедра. Так, Снежана Бабкина засветила массивную татуировку на правой ноге.

Пляжный образ знаменитость довершила черной кепкой с большим козырьком, которая прекрасно защищала от солнца. Перед камерой она не стеснялась откровенных поз и смело щеголяла прелестями.

Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла,

– призналась Снежана Бабкина.



Снежана Бабкина в купальнике с разрезами / Фото из инстаграма актрисы



Снежана Бабкина в купальнике с разрезами / Фото из инстаграма актрисы