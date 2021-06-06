Багатодітні батьки наважилися на сімейну відпустку в повному складі – з трьома дітьми. Однак дружина музиканта встигає й помедитувати, й еротичні фото зробити. На диво, автором спокусливих кадрів Сніжани Бабкіної є чоловік.

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Так, акторка приміряла один з трендів літа 2021 – в'язаний купальник. На ній бікіні ніжно-рожевого та м'ятного кольору. Крихітний бюстгальтер з кільцем між грудьми ледь прикрив груди Сніжани Бабкіної, які вона зумисне випнула на камеру.

Дружина артиста позувала, щойно винирнувши з моря. Тому сексуальності фото додали краплі води, які стікали по її підтягнутому тілу. Вона показала природну красу без макіяжу, вкотре вразивши понад 200-тисячну аудиторію розкішним виглядом.

Сніжана Бабкіна в купальнику / Фото з інстаграму акторки