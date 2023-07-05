"Мамина копія": Сніжана Бабкіна вразила схожістю зі своєю 12-річною донечкою – спільне фото

Дружина українського музиканта та співака Сергія Бабкіна не приховує дітей та часто показує сімейні фото. Тепер Сніжана поділилася рідкісними кадрами з 12-річною донькою Веселиною, яка з роками стає все більше схожою на зіркову маму.

Дружина Бабкіна опублікувала спільні фото з дітьми з відпочинку. Раніше Сніжана показувала свого старшого сина від попереднього шлюбу.

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Сніжана Бабкіна вразила схожістю з донькою

Тепер Бабкіна показала дочку Веселіну. Дівчинці зараз 12 років, за останній рік вона помітно подорослішала та стала ще більш схожою на маму.



Сніжана Бабкіна з донькою / Фото з її інстаграму

На іншому фото Сніжана жартома кусає за вушко дівчинку, поки та корчить гримасу. Судячи з кадрів, родина відпочиває на пляжі. У підписі до фото Бабкіна лише залишила два емоджі у вигляді мавп.



Сніжана Бабкіна з донькою / Фото з її інстаграму

Шанувальники подружжя залишили величезну кількість коментарів під публікацією. Відмітився і чоловік, співак Сергій Бабкін. Він написав багато емоджі у вигляді сердечок.

Водночас підписник відзначили, що дівчинка з роками все більше стає точною копією мами:

"Вона схожа на тебе",

"Які красуні",

"Одночасно і на мамусю, і на татуся схожа. Дівчатка, ви прекрасні".

"Мамина копія",

"Красуня. Генетика дає своє",

"Така доросла",

"Яка доросла та красива. Як мама".

Додамо, що в інстаграм-сторіс Сніжана Бабкіна також показала свого найменшого сина – Єлисея. Вони сиділи в обіймах на відпочинку.



Сніжана Бабкіна з сином/ Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що Сніжана та Сергій Бабкін мають чотирьох дітей. Зокрема, двох спільних – доньку Веселину та син Єлисея. Також співак прийняв сина дружини Артура від першого шлюбу. Він і сам має дорослого сина Іллю, якого йому народила попередня дружина.

Раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін показав рідкісне фото із дружиною Сніжаною біля РАГСу. Пара відсвяткувала 14 років офіційного шлюбу.