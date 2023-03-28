Співак показав в Instagram-Stories світлину, як він з коханою виглядав у день реєстрації шлюбу. Раніше Сергій Бабкін показав відео з повернення додому в Харків.

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Співак написав, що 27 березня – це день їх річниці шлюбу. "14 років офіційного шлюбу. 2009 рік. Харків", – підписав фото Бабкін.

Сніжана Бабкіна теж запостила це фото собі у сторіс і саркастично написала: "Річниця шлюбу… Це ми показуємо новенькі штампи в паспорті. А ще ми дуже щасливі".



Сергій та Сніжана Бабкіни у день весілля / Фото з інстаграму зірок

На світлині важко впізнати зіркову пару. Сергій та Сніжана не були у нарядному вбранні, розписалися у повсякденному одязі. Єдине, що вказувало б на церемонію на фото – букет квітів у нареченої та свідоцтва про шлюб.

Додамо, що акторська пара одружилася у День театру. Тож Бабкін також привітав зі святом своїх колег та додав ще одне фото з дружиною. У кадрі зірки позували з гримом на обличчі.



Сергій та Сніжана Бабкіна з гримом / Фото з інстаграму зірки

"Для мене 27 березня подвійне свято, адже 14 років тому ми взяли шлюб, сьогодні ще й день нашого розпису! Хіба випадковість, що актор і актриса одружилися у День театру? Хіба могло бути інакше? Приймаємо привітання. Вітаю всіх, хто пов’язав своє життя з театром", – написав Бабкін.

До слова, Сергій Бабкін в листопаді приїхав до Харкова та набив собі тату. Воно було патреотичне та складалося з п'яти літер "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України".