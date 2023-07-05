Жена Бабкина опубликовала совместные фото с детьми на отдыхе. Ранее Снежана показывала своего старшего сына от предыдущего брака.

К теме На последних сроках беременности: жена Бориса Джонсона восхищалась нежными кадрами с детьми

Снежана Бабкина поразила сходством с дочерью

Теперь Бабкина показала дочь Веселину. Девочке сейчас 12 лет, за последний год она заметно повзрослела и стала еще более похожа на маму.



Снежана Бабкина с дочерью / Фото с ее инстаграммы

На втором фото Снежана в шутку кусает за ушко девочку, пока та корчит гримасу. Судя по кадрам, семья отдыхает на пляже. В подписи к фото Бабкина только оставила два эмоджа в виде обезьян.



Снежана Бабкина с дочерью / Фото с ее инстаграммы

Почитатели супругов оставили огромное количество комментариев под публикацией. Отметился и муж, певец Сергей Бабкин. Он написал много эмоджи в виде сердечек.

В то же время подписчик отметили, что девочка с годами все больше становится точной копией мамы.

"Она похожа на тебя",

"Какие красотки",

"Одновременно и на маму, и на папу похожа. Девочки, вы прекрасны".

"Мамина копия",

"Красавица. Генетика дает свое",

"Такая взрослая",

"Которая взрослая и красивая. Как мама".

Добавим, что в инстаграм-сторисе Снежана Бабкина также показала своего младшего сына – Елисея. Они сидели в объятиях на отдыхе.



Снежана Бабкина с сыном/ Фото с ее инстаграммы

Напомним, что у Снежаны и Сергея Бабкина четыре ребенка. В частности, двух общих – дочь Веселину и сын Елисея. Также певец принял сына супруги Артура от первого брака. У него и есть взрослый сын Илья, которого ему родила предыдущая жена.

Раньше мы писали о том, что Сергей Бабкин показал редкое фото с женой Снежаной у ЗАГСа. Пара отпраздновала 14 лет официального брака.