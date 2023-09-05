"Дуже схожі": Сніжана Бабкіна показалася з 16-річним сином від першого шлюбу

Днями Сніжана Бабкіна опублікувала фото зі своїм старшим сином Артуром від першого шлюбу. Хлопцю виповнилось 16 років, тож він перейшов в 11 клас.

Артур і Сніжана дуже між собою схожі. Про це в коментарях під фото написало багато шанувальників.

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Сніжана Бабкіна показалася з сином

Дружина українського музиканта виставила світлину, на якій позувала біля свого сина-випускника. Цей навчальний рік стане для Артура останнім в школі. Вони сфотографувались на перше вересня, тому тримали в руках квіти та подарунковий пакет.

Останній Перший дзвоник. Мій маленький-великий хлопчик,

– написала Сніжана.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани зазначили, що юнак дуже привабливий та схожий на маму:

"Вітаю! Такий красень ваш син";

"Мама та синок! Які ви гарні";

"Який красень";

"У вас дуже гарний син";

"Красень";

"Такий вже дорослий";

"Дуже схожий на вас!";

"Красень".