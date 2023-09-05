"Дуже схожі": Сніжана Бабкіна показалася з 16-річним сином від першого шлюбу
Джерело:Сніжана Бабкіна
Днями Сніжана Бабкіна опублікувала фото зі своїм старшим сином Артуром від першого шлюбу. Хлопцю виповнилось 16 років, тож він перейшов в 11 клас.
Артур і Сніжана дуже між собою схожі. Про це в коментарях під фото написало багато шанувальників.
Не пропустіть Христина Горняк розійшлась з бойфрендом: скільки тривали її перші стосунки після розлучення
Сніжана Бабкіна показалася з сином
Дружина українського музиканта виставила світлину, на якій позувала біля свого сина-випускника. Цей навчальний рік стане для Артура останнім в школі. Вони сфотографувались на перше вересня, тому тримали в руках квіти та подарунковий пакет.
Останній Перший дзвоник. Мій маленький-великий хлопчик,
– написала Сніжана.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани зазначили, що юнак дуже привабливий та схожий на маму:
- "Вітаю! Такий красень ваш син";
- "Мама та синок! Які ви гарні";
- "Який красень";
- "У вас дуже гарний син";
- "Красень";
- "Такий вже дорослий";
- "Дуже схожий на вас!";
- "Красень".