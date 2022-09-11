Кейт Міддлтон зізналась, як бешкетник Луї відреагував на смерть бабусі Єлизавети II

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілась з британцями, коли виходила у світ з чоловіком та принцом Гаррі. Вона розповіла, як на втрату прабабусі відреагував молодший син.

10 вересня принц Вільям і Кейт Міддлтон зустрілися з Гаррі та Меган. Королівські подружжя не лише поглянули на квіти, але й поспілкувалися з британцями.

До слова Принц Вільям і Кейт зустрілися з Гаррі та Меган, щоб вшанувати королеву: рідкісні фото

Як на смерть прабабусі відреагував бешкетник Луї

Під час спілкування з підданими принцеса Уельська розповіла, як на новину про смерть Єлизавети II відреагував її молодший син. Принц Луї зрозумів, що його прабабусі не стало.

Він сказав, що принаймні бабуся зараз із прадідусем,

– передала слова принцеси 28-річна Баніта Ранов.

У мережі також з'явилося відео з розчуленою Кейт Міддлтон. Мешканці Лондона пишуть, що їм було приємно побачити принца та принцесу разом з Меган та Гаррі.

"Королеві це сподобалося б. Я просто сподіваюся, що в майбутньому вони залишаться такими самими, і брати зберуться разом, та їхні сім'ї", – пишуть в мережі.