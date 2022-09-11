10 сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Гарри и Меган. Королевские супруги не только посмотрели на цветы, но и пообщались с британцами.

К слову Принц Уильям и Кейт встретились с Гарри и Меган, чтобы почтить королеву: редкие фото

Как на смерть прабабушки отреагировал дебошир Луи

При общении с подданными принцесса Уэльская рассказала, как на новость о смерти Елизаветы II отреагировал ее младший сын. Принц Луи понял, что его прабабушки не стало.

Он сказал, что по крайней мере бабушка сейчас с прадедой,

– передала слова принцессы 28-летняя Банита Ранов.

В сети также появилось видео с умиленной Кейт Миддлтон. Жители Лондона пишут, что им было приятно увидеть принца и принцессу вместе с Меган и Гарри.

"Королеве это понравилось бы. Я просто надеюсь, что в будущем они останутся такими же, и братья соберутся вместе, и их семьи", – пишут в сети.

Напомним, к озорнику Луи было приковано немалое внимание на параде Trooping the Colour по случаю платинового юбилея Елизаветы II. Сеть разразилась мемами после того, как мальчик не придерживался королевского этикета, смешил публику своей мимикой и кривлялся.