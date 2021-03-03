Популярний американський актор та каскадер Джеффрі Скотт помер ще 23 лютого. Чоловікові було 79 років. Відомо, що причиною смерті актора стала недуга, з якою він боровся вже довгий час.

Хоч і актор помер ще в кінці лютого, ЗМІ дізнались про його смерть лиш нещодавно. Про цю сумну звістку повідомила пресу його дружина – Шері Кетрін Скотт. Відомо, що Джеффрі Скотт відійшов у вічність одразу після свого дня народження, яке святкував 22 лютого, а причиною смерті артиста стала хвороба Паркінсона. Також читайте Померла ексучасниця гурту Little Big Що відомо про Джеффрі Скотта Джеффрі Скотт народився 22 лютого 1942 року у Каліфорнії. Актор вдало себе зарекомендував й підписав контракт з компанією Universal.

Втім, шалену популярність Скотту принесла роль тенісиста Марка Дженнінгса у популярному серіалі "Династія". Він зіграв першого чоловіка Крістл Керрінгтон, яку грала Лінда Еванс.

Окрім участі в "Династії", Джеффрі Скотт також знімався у низці інших популярних серіалів, як "Даллас", "Похмурі тіні", "Головний госпіталь", "Г'юстон, у нас проблеми". Також, актор брав участь у створенні рекламних роликів для Malboro та Old Spice.