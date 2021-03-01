Російська співачка та колишня учасниця групи Little Big, Анна Кастельянос, померла 1 березня у Санкт-Петербурзі. Жінці було 39 років. Яка причина смерті Анни Кастельянос читайте далі.

Анну Кастельянос знайшли мертвою у її власній квартирі в Санкт-Петербурзі. Відомо, що останніх пів року співачка була прикутою до ліжка й мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Попередньо, ексучасниця Little Big скаржилася на біль у спині і майже не вставала, а з домашніми справами їй допомагали волонтери. Один з них і виявив тіло 39-річної Кастельянос, коли вирішив її навідати.

До слова Письменницю українського походження Аделіну Шелдон знайшли мертвою у квартирі в Москві

Що відомо про Анну Кастельянос

Анна Кастельянос була у складі гурту Little Big з 2013 року по 2016 рік. Співачка брала участь у створенні першого кліпу групи "Everyday I'm drinking", через який і стала популярною.



Анна Кастельянос у складі Little Big

Також відомо, що Анна Кастельянос вела різноманітні розважальні заходи, знімалась у кіно й працювала педагогом. Однак, через свою професію вихователя, Анна і вирішила покинути гурт. Адже, співоча кар'єра жінки почала викликати у колег та батьків її вихованців упереджене й негативне ставлення.