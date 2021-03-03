Популярный американский актер и каскадер Джеффри Скотт умер еще 23 февраля. Мужчине было 79 лет. Известно, что причиной смерти актера стал недуг, с которым он боролся уже долгое время.

Хоть и актер умер еще в конце февраля, СМИ узнали о его смерти лишь недавно. Эту печальную весть сообщила прессе его жена Шери Кэтрин Скотт. Известно, что Джеффри Скотт отошел в вечность сразу после своего дня рождения, который праздновал 22 февраля, а причиной смерти артиста стала болезнь Паркинсона.

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Что известно о Джеффри Скотте

Джеффри Скотт родился 22 февраля 1942 года в Калифорнии. Актер удачно себя зарекомендовал и подписал контракт с компанией Universal. Однако, бешеную популярность Скотту принесла роль теннисиста Марка Дженнингса в популярном сериале "Династия". Он сыграл первого мужа Кристл Кэррингтон, которую играла Линда Эванс.

Кроме участия в "Династии", Джеффри Скотт также снимался в ряде других популярных сериалов, как "Даллас", "Мрачные тени", "Главный госпиталь", "Хьюстон, у нас проблемы". Также, актер участвовал в создании рекламных роликов для Malboro и Old Spice.