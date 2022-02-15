А задовго до народження Злати її мама втратила сина. Далі читайте про трагічні події, якими поділилася виконавиця.

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Злата Огнєвіч про смерть брата

Ще задовго до народження Злати помер її брат. На той час йому було 6 років. Хлопчик не вмів добре плавити й потонув в мами на очах.

Я не знаю, як вона пережила цю трагедію. Не знаю, як жінка може пережити смерть дитини. Через це в мене є страх втратити дитину,

– зізналася Огнєвіч.

Про смерть брата виконавиця дізналася вже в дорослому віці. Вона мріє стати мамою, тому працює над тим, щоб відігнати від себе погані думки. Злата прагне народити від коханого чоловіка й сподівається, що зовсім скоро знайде його.

Думки Злати Огнєвіч про самогубство

У 2015 році співачка дійшла до того, що хотіла покінчити з життям. Зізнається, це було через її внутрішній стан. Тоді Злата була в моменті, з якого не повертаються, однак їй вдалося подолати це.

"Життя занадто прекрасне, щоб вкоротити собі віку. Коли я це зрозуміла, плачучи перепрошувала у Всесвіту, що хотіла це зробити", – розповіла Огнєвіч.

Зараз у житті Злати все налагоджується. Вона готується до походу в Гімалаї, який має відбутися восени цього року, розвиває кар'єру і вірить, що зовсім скоро в її житті з'явиться коханий чоловік.