А задолго до рождения Златы ее мама потеряла сына. Далее читайте о трагических событиях, которыми поделилась исполнительница.

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Злата Огневич о смерти брата

Еще задолго до рождения Златы умер брат. В то время ему было 6 лет. Мальчик не умел хорошо плавить и утонул у мамы на глазах.

Я не знаю, как она перенесла эту трагедию. Не знаю, как женщина может выдержать смерть ребенка. Поэтому у меня есть страх потерять ребенка,

– призналась Огневич.

О смерти брата исполнительница узнала уже во взрослом возрасте. Она мечтает стать мамой, потому работает над тем, чтобы отогнать от себя дурные мысли. Злата стремится родить от любимого мужчины и надеется, что совсем скоро найдет его.

Мнения Златы Огневич о самоубийстве

В 2015 году певица дошла до того, что хотела покончить жизнью. Признается, это было из-за ее внутреннего состояния. Тогда Злата была в моменте, из которого не возвращаются, однако ей удалось это преодолеть.

"Жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. Когда я это поняла, плача извинялась перед Вселенной, что хотела это сделать", – рассказала Огневич.

Сейчас в жизни Златы все налаживается. Она готовится к походу в Гималаи, который состоится осенью этого года, развивает карьеру и верит, что совсем скоро в ее жизни появится любимый мужчина.